Andre Agassi elogió el talento "especial" de Marcelo Ríos y dijo que "pudo haber logrado más"

Andre Agassi, ex número uno del mundo y leyenda del tenis, elogió el talento "especial" del chileno Marcelo Ríos y aseguró que el "Chino", por las capacidades que mostró en su época profesional, "pudo hacer más y logrado más".

"Es muy talentoso. Uno de los mayores talentos que se haya parado en una cancha de tenis. Sus manos eran fenomenales, manejaba la velocidad de la pelota como quería. Pudo haber hecho muchísimo en el deporte", declaró Agassi a La Tercera.

En esa línea, explicó sus palabras: "No significa que no fue exitoso, quizás hizo todo lo que le importaba. Todo se mira en perspectiva y sí, hizo mucho, pero si a mí me dieran su juego, su talento y calidad, sentiría que, con todas esas virtudes, quiero ganar mucho más".

Del mismo modo, el recordado "Kid" de Las Vegas, actual coach del búlgaro Grigor Dimitrov, comentó que "hasta donde yo sé, el logró todo lo que quería lograr. No puedo juzgar sus objetivos y deseos de triunfo que tuvo en su carrera".

"Sólo puedo juzgar sus habilidades. Y dado que eran tan especiales, pudo y debió haber dado más. Logrado más", aseveró.

Finalmente, al ser consultado por las posibilidades de que Ríos pueda ingresar al Salón de la Fama del tenis, Agassi indicó que "ser número uno no es sencillo", pero que la votación considera los datos estadísticos y en eso Ríos flaquea.

"Se quedó corto en los Grand Slam, así que creo que definitivamente eso es lo que pesa", cerró.