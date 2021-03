Con "me gusta" de Vidal: Marcelo Ríos volvió a descargar su ira contra periodista

El ex tenista Marcelo Ríos descargó su furia contra el periodista de DirecTV Juan Cristóbal Guarello luego que ambos se cruzaran tras el apoyo que el ex número uno del mundo entregó al ex líder de la Garra Blanca "Pancho Malo".

En una publicación que tuvo un llamativo "me gusta" del seleccionado chileno Arturo Vidal, Ríos lanzó sus dardos al profesional, señalando primero que "cómo un hueón puede tener tanta cara de odio, y con esa cara le tirastes los cagados a la mujer de Bonvallet, tení cero códigos (sic)".

Tras esa introducción, el "Chino" continuó su virulento ataque: "Para aclararte, no he leído ningún libro tuyo y no lo haré. Ayer para explicarte ya que nuevamente tu fin en tu vida es hacer mierda a la gente exitosa, porque la envidia no te deja hacer otra cosa, hablé sobre lo mentiroso que eres en pantalla, solo para mantenerte en un programa de mierda ya que tu cabeza no te da para algo mejor".

"Porque es lo mas cómodo, desde que empecé a escuchar de ti y tratar de ser una copia de Bonvallet, lo único es hacer mierda, pero la gente no es tonta y saben que no te da para más", completó Ríos.