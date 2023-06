Exjefe de prensa del US Open recordó tensa entrevista a Marcelo Ríos

La relación de Marcelo Ríos con la prensa nunca fue la mejor, tal como lo sabemos en Chile y en Estados Unidos tampoco tienen el mejor recuerdo de las conversaciones con el "Chino".

Así lo dio a conocer el periodista Randy Walker, quien en su calidad de jefe de prensa del US Open en 1999 tuvo una tensa conversación con el zurdo tras su victoria ante el checo Martin Damm, por la primera ronda.

El propio Walker compartió en sus redes sociales la transcripción de un desagrabable diálogo.

Revísalo:

One of the greatest post-match interview transcripts in US Open history… 🤣😂 pic.twitter.com/NBFjiL74JZ