Marcelo Ríos dio detalles de su pelea con Pete Sampras: Es un estúpido y un tonto

El extenista chileno y otrora número uno del mundo Marcelo Ríos recordó y entregó nuevos detalles del encontrón que tuvo con el también retirado jugador estadounidense Pete Sampras en la exhibición que jugaron en nuestro país en 2008.

En la edición del programa "Podemos Hablar" de Chilevisión que saldrá este viernes, el "Chino" fue consultado por la relación que tuvo con Sampras, a lo que mencionó la ya dicha pelea que protagonizaron.

"Estúpido, un estúpido. Tonto, es tonto. Tuve una pelea con él con la exhibición de acá, pero da lo mismo, no te voy a contar. Muy repetida. Nada, pelea en el camarín. Casi boxeo, nos boxeamos", señaló Ríos.

"En la exhibición que hicimos en Chile, cuando termina el partido me manda a llamar, para hablar conmigo y ahí quedó la cagá. No fue por llevarse mal, fue una cosa que me dijo a mí, a mí me molestó, se la hice ver y a él le molestó", añadió.

Así mismo, agregó que: "Fue una weá, una pelea de que ya no era Sampras, de que él dijo que Sampras era muy bueno, que no venía a exhibiciones acá y le dije 'yo no te voy a invitar nunca más, así que no te preocupes, no vienes nunca más a esta wea. Así que para mí eres Pedro y la wea. No te conoce nadie acá en Chile".