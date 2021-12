Marcelo Ríos: Me di cuenta de la tremenda injusticia que llamen fascista a Kast

El ex tenista número uno del mundo Marcelo Ríos arremetió con todo contra Gabriel Boric y manifestó su apoyo a José Antonio Kast, de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta del 19 de diciembre, mediante una extensa declaración en redes sociales.

El "Chino" expresó en su Instagram que "supe que Boric quería poner un impuesto a los super ricos y sin saber si me afecta, me pareció injusto. Yo me saqué la cresta para lograr lo que tengo, pagué todos los impuestos de mis ganancias y tener que pagar más a un gobierno que ni siquiera sé qué hará con mi plata me dió mucha rabia".

"Me puse a investigar descubriendo que Boric seguramente presionado por el partido comunista quería repetir lo que sufrieron mis padres con la UP (Unidad Ppular). Y no solo eso, quería liberar a los presos de la revuelta que destruyeron el Metro, quemaron iglesias y asaltaron el comercio. Pero lo más increíble era que ahora se estaba dando una vuelta de carnero prometiendo orden público y no soltar a los delincuentes. ¿Creerá que la gente es hueona? (sic)", añadió.

Por otra parte, refiriéndose al candidato del Partido Republicano, Ríos expresó que "me quedé preocupado y miré para el otro lado, me encontré con el "fascista" de Kast y como no sabía lo que era ser fascista, lo googlee y me di cuenta de la tremenda injusticia de que lo llamaran así, ya que fascista es ser colectivista y estatista, todo lo contrario a las convicciones de Kast".

"Pero, además ví a un tipo tranquilo, confiado y con una buena preparación, que siempre ofreció hacer cumplir la ley y garantizar el orden público. Entonces me decidí a votar por José Antonio Kast, ya que creo que es la mejor opción por lejos", cerró.