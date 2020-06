Ríos relató tenso momento con Sampras y respondió críticas por no ganar un Grand Slam

Marcelo Ríos conversó con los ex tenistas Javier Frana y Alex Corretja en un relajado podcast, donde tocó diversos temas polémicos de su carrera como deportista. El ex número uno del ránking ATP abordó un tenso momento con Pete Sampras, respondió a las críticas por no ganar un Grand Slam y dejó varias frases notables, fiel a su estilo.

"Me han criticado bastante por no haber ganado un Grand Slam y es una de las cosas por que no fui elegido en el Hall of Fame, y salió Ivanisevic. Federer ha hablado muy bien de mí y para mí que él hable bien de mí es más importante que ganar el Hall of Fame", indicó el "Chino" al programa de Youtube "Subidos a la Red".

Ríos agregó: "Entre número uno del mundo o ganar un Slam es mejor ser uno, creo. Cuando jugábamos estaba el Grand Slam Cup, que era como un Masters de los Grand Slam, pero tampoco se cuenta como torneo ganado. Había mucha plata, y jugaban los 16 mejores de los cuatro torneos. Para mí ese es mi Grand Slam".

Respecto a su corta carrera, el ex integrante del equipo de Copa Davis señaló: "Tuve problemas a la espalda. Creo que no hice las cosas bien como se debía. Estoy viviendo al lado de la academia de Bollettieri y entrenan como animales, de otra manera. Yo viajaba con mi entrenador y comía pizza, no me cuidaba, me gustaba salir y reconozco fui siempre así, y es la manera de vivir que yo tenía. Era otra cultura, otros tiempos. Pero estos tipos son máquinas".

"No me gustaba viajar, no me gustaban los hoteles, no lo pasaba bien. No quedé feliz. Creo que me retiré en el momento justo, no podría haber seguido más, no podría haber seguido viajando y jugando con 33 años. Quizás suene un poco sobrado, pero no es así. No lo pasaba bien jugando al tenis. Me gustaba, se veía fácil, pero no lo disfrutaba", complementó.

Sobre el tenso momento que tuvo ante Sampras, Ríos rememoró: "Todos sabemos que jugamos exhibiciones y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Somos gente retirada, y aparte de pasarlo bien, tratamos de que el público disfrute. Le pregunté a Sampras qué hacemos, me dijo, hagamos esto y okay, le gané en el tercero 7-6, se enojó, no agarró la copa y se fue. Me llama al camarín y me dice: '¿Tú sabes quién soy yo?' – Pete. 'No, soy Sampras. Yo no pierdo mi saque' y que no estaba para estas cosas".

"Yo lo traté no muy bien, y me da exactamente lo mismo lo que hiciste. En Chile te conocen con suerte. Si él me dice antes, que hagamos esto, lo hacemos. Después dime si jugamos un mano a mano por diez minutos y nos vamos a la mierda. Después si no te gusta porque perdiste, es culpa tuya. Se portó pésimo", agregó.

Su fallido intento de volver a competir

Además, el "Chino" narró su fallido intento de jugar torneos Future: "Estaba entrenando para ser el más viejo en ganar uno y estaba jugando un pedazo. Perdí 7-6 con la bielorrusa que fue número uno del mundo, Azarenka. Lo cuento ahora porque me dio vergüenza. Estaba jugando un huevo y me ganó, incluso me peleé en el entrenamiento con ella, por que no me pidió perdón, si yo no calentaba cuando jugaba, para eso están los cinco minutos antes del partido. Elongué una vez en mi vida en el hotel y me desgarré".

El ex deportista confesó que estuvo cerca de volver en Umag el año pasado: "Me iban a dar Wild Card en Pinamar, muy simpáticos, me dijeron que cuando quisiera, me daban una. Me dieron Wild Card en Umag, pero iba a Croacia y me desgarro en pleno juego, y voy 18 horas para eso, eso es llegar a un ATP. Yo quería jugar algo malo, pero ganarlo".

"Dentro de la cancha no creo que haya sido un mal competidor. Fuera de la cancha, quizás con los periodistas, o gente, pero con los jugadores me llevaba bien con los españoles, los argentinos, los suecos. Habían doblistas que no aguantaba. Iban a entrenar y jugaban cruzadito, y tenías que estar esperando para jugar un punto, me mataban", cerró.