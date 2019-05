Nicolás Massú: Trabajar con Thiem me permite estar cerca de Jarry y Garin

El ex tenista y ahora coach Nicolás Massú hace una buena evaluación de lo que ha vivido este 2019 y aseguró que el hecho de estar trabajando con Dominic Thiem le ha permitido mantenerse cerca de lo que han realizado los jugadores chilenos Cristian Garin y Nicolás Jarry.

"En todos los torneos estamos en contacto, hablo muy seguido con ellos. Estuve con Nico acá en Madrid y con Garin en Barcelona. El estar con Dominic trabajando me hace estar mucho más cerca de ellos", dijo el ex campeón olímpico en entrevista con La Tercera.

Sobre lo que viene en Madrid para la Copa Davis de noviembre, Massú sabe de las complejas condiciones que encontrará.

"Conozco muy bien Madrid, jugué acá mismo en 2009. Es muy parecido a Santiago, hay un poco de altura, la pelota va rápida, pero claro, las canchas serán totalmente distintas. Van a ser canchas de cemento, en indoor. No son las mismas condiciones de juego", comentó.

Sobre su nueva vida como coach del austriaco, actualmente 4 del mundo, el viñamarino dijo que "después toca dedicarte a otra cosa. Decidí dedicarme a ser entrenador, sé adaptarme a las situaciones normales de la vida. Las dos partes son muy lindas, jugador y técnico".

"Llevo cinco años como capitán, me adapto a eso. Estuve dos años en el circuito de mujeres, me adapto, y hoy estoy con un top 5. Todas las situaciones son importantes para el aprendizaje de una persona, de un deportista. Ahora, como entrenador, todas las situaciones son distintas y me sirven como experiencia para poder desarrollarme", añadió.

"Este año ha sido espectacular, hay que ser agradecido. En la carrera de un deportista y entrenador los momentos van y vienen y hay que aprovechar los buenos. Este año ha sido espectacular", sentenció.