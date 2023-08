Nicolás Jarry enfrenta a Roman Safiulin en el Masters 1.000 de Cincinnati

El tenista chileno Nicolás Jarry debuta en el Masters 1.000 de Cincinnati, que se disputa sobre pista dura en Ohio, Estados Unidos, contra el ruso Roman Safiulin.

Sigue el partido en vivo y online:

- Roman Safiulin (RUS) vs. Nicolás Jarry (CHI), Retrasado por lluvia

Due to rain, the start of play is delayed. We will provide further updates when conditions begin to improve.#CincyTennis pic.twitter.com/qhFVz9Whqi