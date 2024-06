Nicolás Jarry pone en duda su participación en Wimbledon a dos semanas de que comience el Grand Slam

Nicolás Jarry reconoció en la presentación de un nuevo auspiciador las complejidades físicas que ha enfrentado luego de sufrir la inflamación en uno de sus oídos, situación que incluso no le permite poder entrenar.

La infección viral le impidió tener balance, cuestión que lo tiene complicado para retomar el alto rendimiento. "Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Juego con mi familia para ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó y que perdí".

El gran tema es que el tiempo que perdura la afección no está claro y así lo señaló Jarry: "Puede durar mucho tiempo, meses o semanas. Varía de cada persona. Estoy haciendo todos los ejercicios posibles para reeducar mi cuerpo. Estoy con fe, tratando de aprovechar el tiempo para otras cosas. Me encantaría tener una fecha o cosas más claras, pero voy día a día. Cada día voy un poco mejor".

¿Jugará Nicolás Jarry Wimbledon?

Recuperación que pone en peligro su participación en Wimbledon, torneo que le gusta mucho al chileno, "Me gusta jugar en pasto. Hay que hacer un juego más intuitivo, más entretenido. Con mis golpes hago más daño. Espero llegar, estoy haciendo todo lo posible. Es difícil, pero el doctor lo cree posible dados mis avances. Tengo que ir día a día", sentenció al respecto.