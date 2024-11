Nicolás Jarry rompe la relación con su coach: Juan Ignacio Chela es despedido

El 2024 fue un año lleno de altibajos para Nicolás Jarry. Desde la salida de su entrenador Juan Ozón hasta los problemas de salud que afectaron su rendimiento, el chileno tuvo que enfrentar situaciones complicadas. A pesar de las dificultades, Jarry cierra la temporada con aprendizajes y la mirada puesta en el futuro.

Jarry comenzó la temporada 2024 con grandes expectativas tras cambiar de entrenador. Juan Ozón dejó su puesto, y en su lugar llegó el argentino Juan Ignacio Chela, quien prometía un nuevo y exitoso rumbo. Sin embargo, el año fue de constantes altibajos.

El chileno consiguió algunas victorias importantes, como un triunfo sobre Carlos Alcaraz en Buenos Aires y alcanzó la final del Masters 1000 de Roma. Pero también sufrió frustrantes eliminaciones en rondas previas que le impidieron brillar de manera constante.

Una enfermedad complicó aún más la temporada de Jarry: la neuronitis vestibular, que afectó su equilibrio y coordinación. Esta dolencia interfirió seriamente en su rendimiento, dejándolo sin opciones para los Juegos Olímpicos y otros torneos clave del año.

En los torneos más grandes, Jarry no logró ganar ni un solo partido. Sus expectativas eran altas después de su gran 2023, pero no pudo defender sus logros y terminó perdiendo terreno en el ranking, cayendo al puesto 36 del ATP.

Nicolas Jarry gave away some of his racquets to kids & fans after his loss to Carlos Alcaraz



It’s not always easy to be this gracious after losing a close match.



But he makes it look easy, truly. ❤️



pic.twitter.com/XCXpzVEnWb