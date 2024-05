Nicolás Jarry terminó luchando al máximo para acceder a octavos de final en Roma

Nicolás Jarry (24° de la ATP) saltó a la pista del Grand Stand del Masters 1.000 de Roma sabiendo que se le presentaba una oportunidad propicia de seguir avanzando en el torneo, ya que en el papel su diferencia de ranking con Stefano Napolitano (125º) le daba todo el favoritismo.

Además, había un golpe anímico positivo con el triunfo de Alejandro Tabilo (32º) sobre el primer sembrado Novak Djokovic (1º). No sólo porque sea su compatriota, sino porque se cae otro potencial candidato al título y eso abre expectativas.

Nicolás Jarry ganó el sorteo, eligió servir. Napolitano tomó el desafío y se quedó con el saque, quedando 1-0. Fue la única vez que en esta manga estuvo arriba en el marcador, pues el “príncipe” emparejó a uno, y luego le rompió dos veces el servicio para quedar en un cómodo 5-1.

Faena impecable que terminó por rubricar Jarry con un 6-2 a su favor tras 32 minutos de juego, tres “aces” y 91 por ciento de puntos ganados con el primer servicio.

El inicio del segundo set no varió en lo absoluto. Jarry quebró de entrada y de ahí en más el análisis simple señalaba que le bastaba ganar solamente sus servicios y accedería a los octavos de final. Pero se sabe que el tenis nunca ha sido así de fácil, y un match puede cambiar en cosa de segundos.

Stefano Napolitano no quería irse rápido de un torneo que juega en casa. Le devolvió el quiebre Jarry y emparejó el marcador 1-1. luego de lo cual el partido entró en un trámite más habitual en el circuito.

El italiano subió su nivel y nuestra principal raqueta ya no estaba tan cómodo en la cancha. Lo que se notó en el décimo game cuando le quebraron. Y vaya momento. ya que fue set para Napolitano por 6-4, dejando la definición para el tercero.

