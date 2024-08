El US Open se queda sin Novak Djokovic que no podrá revalidar el título

El US Open ya había vivido una sorpresa gigantesca con la eliminación de Carlos Alcaraz (3º del ranking de la Atp) en la segunda ronda ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (74º), y el australiano Alexei Popyrin (28º) quería hacer lo propio con Novak Djokovic (2º)

El oceánico comenzó con una serie de golpes potentes, ajustados y desacomodando a Nole, que no tenía respuestas, por lo que no sorprendió que luego de 45’ minutos se quedara con la primera manga por 6-4.

Is this going to happen two nights in a row?



Alexei Popyrin takes the first set off Djokovic, 6-4. pic.twitter.com/UoAdKKIkZO