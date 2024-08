El US Open vive una sorpresa histórica con la eliminación de Carlos Alcaraz

El registro de Carlos Alcaraz (3º de la Atp) era demoledor en los dos últimos Grand Slam, al imponerse de forma inapelable en Roland Garros y Wimbledon, por lo mismo llegó como el gran favorito al US open, y se esperaba que su actuación fuera histórica… Como terminó siendo, pero de forma negativa.

El adversario de la segunda ronda del abierto de los Estados Unidos era el neerlandés Botic van de Zandschulp (74º), a quien le había ganado las dos veces que se había enfrentado, por lo que en el papel se veía un encuentro abordable. Pero en el tenis eso no corre.

Van de Zandschulp comenzó con todo, y se quedó con el primer set por 6-1. Aunque muchas veces suele suceder que los jugadores top tienen esos inicios adversos, pero luego terminan enrielando los partidos y se alzan con la victoria.

La segunda manga se vio mejoras en Alcaraz, pero no hubo baja en el tenis del jugador los Países Bajos, quien en los momentos precisos forzó al máximo al hispano, que volvió a fallar, y se quedó con el parcial por 7-5. Y la sorpresa ya se convirtió en realidad, y la interrogante era si podría rubricar este buen rendimiento en una victoria de carácter histórico.

En la tercera parte, Van de Zandschulp quebró en el quinto game, se puso 3-2 y parecía partido sentenciado. Alcaraz le devolvió el quiebre, y se puso 4-3 Parecía que había despertado y tendríamos el camino a esas largas noches de buen tenis y encuentros heroicos en Nueva York. Pero el neerlandés no quería hazañas. Mantuvo su servicio y volvió a quebrar, con lo que dejo la puerta abierta para rematar su victoria por 6-1; 7-5 y 6-4, y eliminar al principal favorito, y no en una instancia decisiva, sólo en la segunda ronda. Sorpresa histórica por donde se le mire.

