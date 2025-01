Novak Djokovic debutó en Australia derrotando al reciente verdugo de Tabilo

Las declaraciones de Novak Djokovic (7º de la ATP) en el sentido que ahora buscará disfrutar más del tenis que autoexigirse al máximo, con los fríos números que precisa el deporte de elite y porque entiende que con el retiro de Roger Federer y Rafael Nadal él está cumpliendo sus últimas temporadas, llevan a prestarle especial atención a cada uno de sus partidos.

En su estreno, Nole se midió con el estadounidense Nishesh Basavareddy (107º), quien recientemente había eliminado a Alejandro Tabilo (26º) en el ATP 250 de Auckland, resultado que le privó de revalidar el título y un descenso de tres lugares en el ranking.

Basavareddy, que está teniendo un buen inicio de temporada, lo corroboró ganando la primera manga a Nole por 6-4. Pero el serbio que juega a voluntad en el Rod Laver Arena, donde ha ganado diez veces este Grand Slam, logró rehacerse, y luego de tres horas de juego encausó el match, para llevárselo por 4-6; 6-3; 6-4 y 6-2.

En la segunda ronda, Novak Djokovic enfrentará al portugués Jaime Faria (125º) que derrotó al ruso Pavel Kotov por 6-1; 6-1 y 7-5.

The 10-time champion advances to the second round for the 18th consecutive year 😤@DjokerNole | @AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/jA2tKL3ZR5