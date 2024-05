¿Quién es Zhizhen Zhang? Rival de Alejandro Tabilo en cuartos de Final en Roma

Alejandro Tabilo (32 de la Atp) está cumpliendo la mejor temporada de su carrera y el Masters 1000 de Roma está siendo testigo de ello al instalarse en la ronda de cuartos de final luego de imponerse al ruso Karen Khachanov (18º).

Por el paso a las semifinales “Jano” se medirá con el chino Zhizhen Zhang (56º) que llegó a esta instancia al dejar en el camino al brasileño Thiago Monteiro (106º).

El tenista chino tiene 27 años, apodado “triple Z”, es derecho, y, como algo habitual ya en el circuito, su revés es a dos manos. Su mejor ranking fue en febrero de este año cuando apareció en el lugar 46 el mundo.

Proviene de una familia de deportistas. Su padre, Zhang WeiHua, fue futbolista del Shanghai ShenHua y su madre fue seleccionada de tiro. Marcó un hito al ser el primer chino en jugar en Wimbledon 2021.

Entre los infortunio que le tocó vivir a Zhang, el 2015 se fracturó el pie izquierdo al caer a un hoyo mientras realizaba ejercicios en un parque.

Aunque la acutación que ha tenido en Roma le significará alcanzar el mejor puesto en su carrera, ya que en el ranking en vivo se sitúa de momento 42º, y este miércoles se medirá frente a Alejandro Tabilo, en el segundo turno de la cancha central, no antes de las 9:00 de la mañana (13:00 GMT) por el paso a una semifinal, que será histórica para cualquiera de los dos jugadores.

