"Pensé que era mi esposa": El divertido momento de Federer con Nadal en la Laver Cup

Roger Federer fue invitado a la Laver Cup (torneo de exhibición que él impulsó) en el marco del primer aniversario de su retiro del tenis, instancia en la que vivió un divertido momento con su archirrival y gran amigo Rafale Nadal.

En medio de un homenaje a "Su Majestad" fue presentado un video de Nadal, quien se llenó de aplausos del público en Chicago, y le preguntó a Roger: "¿Quién fue tu mejor pareja de dobles?"

Amte esto, la leyenda suiza dijo entre risas: "Pensé que era mi esposa (la que iba a aparecer en el video)", añadiendo como respuesta a su amigo: "Rafa se puede quedar con ese lugar (el de mejor compañero de dobles)".

Revisa el momento:

Rafa Nadal sends in a question to Roger Federer at Laver Cup:



Rafa: “Who’s been your favorite double’s partner? 😉”



Roger: “I mean.. I thought it was my wife until this guy showed up… Rafa can have it” 😂



pic.twitter.com/CQ4Za6o9uB