Roger Federer jugará el torneo de Basilea

El tenista suizo Roger Federer estará presente en el torneo de Basilea, su ciudad natal, que se disputará en octubre.

El campeonato hizo el anuncio, al señalar que "después de una pausa de dos años debido a la pandemia, el Swiss Indoors Basel regresará al ATP Tour en 2022. El 10 veces campeón de individuales y héroe local, Roger Federer, anunció su regreso al estadio en St. Jakobshalle".

El helvético se recupera de una lesión de rodilla que lo sacó de las pistas en el 2021 y le hizo pasar por quirófano y al menos jugará el campeonato de su país, que vuelve tras dos años en que no se jugó a causa de las restricciones del coronavirus.

De momento se desconoce si Federer regresará a las canchas en Basilea, o antes, lo que será aclarado en los próximos días, puesto que ya anunció presencia en la Copa Laver de Londres.

El último partido del ex número uno del mundo fue una derrota en Wimbledon ante Hubert Hurkacz.

🇨🇭 COMING HOME 🇨🇭 @rogerfederer has announced he will return to tournament tennis in Basel in October! pic.twitter.com/AAjQaXJA4a

Breaking news: @rogerfederer will return to the #swissindoors in Basel end of October. His first confirmed start on the ATP-Tour after the #LaverCup in September. Hasn’t played since Wimbledon 2021 (QF ag Hurcakz). Won 10 Titles in his hometown, including the last of his 103.