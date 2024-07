Rafael Nadal figura dentro de los inscritos para la próxima edición del US Open

El tenista español Rafael Nadal, que logró cuatro de sus 22 títulos de Grand Slam en este torneo, fue incluido en la lista de participantes en el cuadro principal de US Open, en el que fue campeón en 2010, 2013, 2017 y 2019.

El cuarto Grand Slam de la temporada comenzará el próximo 26 de agosto, dos semanas después de finalizados los Juegos Olímpicos de París, donde Nadal intentará conquistar una tercera medalla dorada y jugará el doble junto con su compatriota Carlos Alcaraz, flamante bicampeón en Wimbledon.

Nadal, de 38 años, se perdió tres de las últimas cuatro ediciones del US Open, podría disputar el certamen estadounidense gracias a su ranking protegido debido a su prolongada inactividad producto de las lesiones y las intervenciones a las que debió someterse el año pasado.

Rafael Nadal confirms in press he has entered the US Open because he had to in order to allow himself to make the decision nearer the time about participation. He has no plans confirmed yet for after the Olympics except the Laver Cup.#NordeaOpen pic.twitter.com/js2cNGXHpG