¿Dónde y cuándo vuelven a jugar Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo?

Tras una tremenda semana en el Masters 1000 de Roma, Nicolás Jarry (16° ranking ATP) y Alejandro Tabilo (25°), volverán a la competencia del deporte blanco en Roland Garros. Las dos mejores raquetas nacionales decidieron no competir en los ATP de Ginebra y Lyon para llegar en buena forma a París.

El segundo Grand Slam de la temporada comenzará el 26 de mayo con los partidos de primera ronda. Cabe mencionar que este lunes 20 de mayo inició la qualy para definir quiénes ingresarán al cuadro principal. Cristian Garín y Tomás Barrios fueron eliminados, por lo que sólo quedan en competencia Nico Jarry y 'Jano' Tabilo.

¿Cuándo jugarán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo?

Hasta que no se realice el sorteo, no se saben los horarios ni los rivales de los tenistas chilenos, tampoco quiénes jugarán los partidos individuales masculinos del 26 de mayo. De lo que sí se tiene certeza, es que los que debuten el 26, no volverán a jugar hasta el miércoles 29 de mayo.

¿Cuándo es el sorteo del cuadro principal?

Este jueves 23 de mayo a las 20:00 horas de Chile será el sorteo del cuadro individual masculino. Los cabezas de serie ya están definidos y son Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas y Grigor Dimitrov.