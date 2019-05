Garin tras su eliminación en Roland Garros: No jugué bien, pero ayuda para seguir aprendiendo

Luego de ser eliminado en la segunda ronda de Roland Garros este miércoles, el tenista chileno Cristian Garin (37° del ránking ATP) admitió que no jugó a su mejor nivel ante el suizo Stan Wawrinka (28°), pero que la derrota le servirá para corregir algunos aspectos de su juego.

"El tenis es así, hay días malos y no jugué bien. Espero me ayude para seguir aprendiendo, de todas formas he tenido una buena temporada y quedan meses por delante", comentó en conferencia de prensa tras el partido.

La raqueta número uno a nivel nacional le dio méritos a lo exhibido por el helvético: "En el partido quedó claro, el jugó muy bien y es el tipo de jugadores que no perdonan ante los errores del rival".

"No hay mucho más que decir, el marcador refleja lo que pasó. Ahora a seguir pensando en el futuro y espero vengan cosas mejores", concluyó.