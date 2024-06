Roland Garros: Jannik Sinner reaccionó de manera fenomenal y eliminó a Corentin Moutet

El italiano Jannik Sinner, 2° del ranking mundial, debió remar contra un complicado primer set y la localía de Corentin Moutet (79°) para terminar ganando su partido de octavos de final de Roland Garros.

En la Philippe Chatrier el joven jugador de 22 años luchó por dos horas y 44 minutos de juego para quedarse la victoria por parciales de 2-6, 6-3, 6-2 y 6-1.

No fue nada fácil eso sí la victoria para el de San Candido, que se encontró con un inspirado inicio de partido del verdugo del chileno Nicolás Jarry en el partido, quien incluso se lució con sin dudas el punto de la jornada en la arcilla parisina.

Pese a perder 6-2 el primer parcial, Sinner logró darle un vuelco al partido desde la segunda manga, mostrándose bastante más seguro y luciendo su mejor repertorio, el que precisamente lo tiene como número 2 del orbe.

Aunque en el inicio del segundo parcial el italiano sufrió un quiebre que lo ponía en aprietos, guardó la calma y no cedió más su servicio, sí haciéndolo con el de un Moutet que se fue descontrolando hasta el término del encuentro, que tuvo los festejos de una de las jóvenes estrellas del circuito.

Así, Sinner dio el paso hacia los cuartos de final, donde chocará con el búlgaro Grigor Dimitrov.

🇮🇹 Sinner is BACK into the Roland-Garros quarter-finals for the first time since 2020! #RolandGarros pic.twitter.com/nHw3X6XLmE