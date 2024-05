Taylor Fritz avanzó a semifinales en el Masters 1000 de Madrid

Taylor Fritz (13 de la ATP) está demostrando que es un jugador que puede rendir en todas las superficies, y en esta temporada de la arcilla europea lo ha corroborado.

El estadounidense en un reñido encuentro le ganó al argentino Francisco Cerundolo (22°) por 6-1; 3-6 y 6-3 luego de 1 hora y 47 minutos por los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

El pleito tuvo puntos brillantes del norteamericano, quien accedió por primera vez en la ronda de los cuatro mejores del certamen que se disputa en la capital española.

Su rival por las semifinales será el ruso Andrey Rublev (8°) que dio el golpe de la jornada al eliminar a Carlos Alcaraz (3°) por 4-6; 6-3 y 6-2.

Entre Fritz y Rublev hay ocho partidos previos, con ventaja de 5-3 para el estadounidense.

