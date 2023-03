Alejandro Tabilo entró a la qualy del Masters de Miami

El tenista nacional Alejandro Tabilo, 187° en el ranking ATP, entró a la qualy del Masters 1.000 de Miami, torneo que se comenzará a disputar este domingo en Estados Unidos.

El chileno estaba en la lista de espera y se vio beneficiado por la baja de varios tenistas. Los últimos fueron el colombiano Daniel Galán (89°) y el local Denis Kudla (90°).

Tabilo viene de una gran presentación en el Masters de Indian Wells, en donde quedó eliminado en octavos de final ante el estadounidense Frances Tiafoe (16°).

De esta forma, Tabilo se unirá a Cristian Garin (97°), quien también buscará un cupo en el cuadro principal en Miami, en la qualy que arrancará este domingo 19 de marzo.

Miami Qualifying update:

OUT: Galan, Kudla

IN: Tabilo, Collarini

Next: Vukic