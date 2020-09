Andrey Rublev se quedó con el título del ATP 500 de Hamburgo tras triunfo sobre Stefanos Tsitsipas

El ruso Andrey Rublev (14° del ránking mundial) se quedó con el título del ATP 500 de Hamburgo este domingo luego de vencer en tres sets al griego y verdugo de Cristian Garin en el torneo, Stefanos Tsitsipas (6°).

Tras dos horas y 21 minutos de partido, la victoria para el moscovita se dio por parciales de 6-4, 3-6 y 7-5.

Fue una gran final en el Rothenbaun Stadium de Hamburgo, disputada bajo techo, donde Rublev impuso el poderío de sus golpes de fondo ante el virtuosismo de su rival en algunos momentos del duelo.

Rublev sostiene así lo que está siendo una buena temporada, en la que ha ganado además los títulos de Doha y Adelaida.

🏆 Doha

🏆 Adelaide

🏆 Hamburg



Only one man has more men's singles titles in 2020 than @AndreyRublev97. That's the World No. 1 😳#HamburgOpen pic.twitter.com/E58ZBKjuOp