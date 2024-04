ATP de Estoril: Y al tercer día…Ganó Cristian Garin

Cristian Garin (112° del ranking mundial) tardó tres días en lograr la victoria en la primera ronda del ATP de Estoril, ya que la lluvia no cesaba en dicha localidad portuguesa. Finalmente este miércoles el clima dio una tregua y alcanzó la victoria frente al austriaco Jurij Rodionov (119°) por 7-6(3) y 7-5 y accedió a los octavos de final.

El lunes el marcador favorecía al europeo por 5-4 en la segunda manga cuando las precipitaciones obligaron a suspender el match. La lluvia no se detuvo durante todo el martes y recién Garin pudo ver acciones este miércoles, tomando la raqueta apenas comenzó el partido y mantuvo su servicio, empatando el segundo set 5-5.

“Gago” no quería que el trámite se prolongara más, de inmediato quebró y se dispuso a servir por el partido, lo cual concretó por 7-5. No fueron ni 10 minutos de juego, para una espera que se prolongó por tres jornadas.

En los octavos de final de este torneo portugués Garin espera rival y chocará contra quien gane el duelo del francés Artur Fils y el portugués Joao Sousa.

Cristian Garin needed just 10 minutes to conclude his match (started on Monday!)



Won all the three games played today to beat Jurij Rodionov 7-6(3), 7-5 and reach the 2nd round. pic.twitter.com/9kHA6OKLKF