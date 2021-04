Dominic Thiem y su decisión de no jugar Montecarlo: Necesitaba un descanso, no estoy al 100

El austríaco Dominic Thiem (4° de la ATP), número cuatro del tenis mundial, dijo por qué no participará en el torneo de Masters 1.000 de Montecarlo, que se juega del 11 al 18 de abril, según publicó en su web oficial.

El jugador de 27 años, explicó que no está preparado para competir en el primer gran torneo de la temporada sobre arcilla. "Después de Doha y Dubai necesitaba un descanso y no estoy al cien por cien. Lo siento, me hubiera gustado jugar en Montecarlo pero no va a ser posible", explicó.

El jugador no añade detalles sobre su estado físico y precisó que durante este tiempo se estará entrenando sobre arcilla en Austria. "Se avecinan semanas difíciles, todavía tengo que trabajar mucho", dijo.

Vencedor de US Open en 2020, Thiem lleva una temporada complicada: ganó sólo uno de sus dos partidos en la Copa ATP, fue eliminado en cuartos de final del Open de Australia y en primera ronda de Dubai, además ser baja en el actual torneo de Miami.