El momento de ira de Frances Tiafoe contra el juez de silla tras ser eliminado en Shanghai

El Masters de Shanghai se encuentra en desarrollo durante esta semana y una particular situación atrajo las miradas este martes, la cual tuvo como gran protagonista al tenista estadounidense Frances Tiafoe, 17° del ranking ATP.

El norteamericano enfrentaba la segunda ronda del torneo ante el ruso Roman Safiulin, en un partido en el que terminó cayendo por parciales de 7-5, 5-7 y 6-7 (5).

Pero la derrota no fue tomada de la mejor forma por Tiafoe, que una vez terminado el encuentro con su rival protagonizó una escandalosa escena en contra del juez de silla del partido, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote.

La molestia de Tiafoe en contra del umpire se desencadenó por una jugada puntual en el tercer set del encuentro. El norteamericano se encontraba sacando con un 5-5 en el tie break de dicho capítulo, pero Pinoargote le quitó su primer saque por una violación de tiempo, lo que le terminó jugando en contra.

Y así, al momento de saludarse en la red al terminar el partido, Tiafoe luego se dirigió a Pinoargote con durísimos terminos. "¡Que te jodan! ¡Me jodiste el puto partido! Tres putas horas y vas y haces eso. ¿Por qué? Jodiste el puto partido. Gran puto trabajo. ¡Que te jodan! Tres putas horas, estoy aquí luchando y corriendo por mi vida. Y me das un segundo servicio. Es jodidamente de locos", expresó el jugador con evidente enojo.

Ahora queda conocer si habrá alguna sanción de parte de la ATP hacia Tiafoe, la que al menos debiese ser económica por el mal comportamiento que tuvo en la pista.

Umpire gave an unwarranted time violation to Tiafoe at 5-5 in the 3rd set tiebreak. American was furious about that as he only had a 2nd serve, he lost the point which led to a MP for Safiullin…



Frances went too far, but as an athlete, I completely understand his frustration.… pic.twitter.com/OuUvBLd5ok