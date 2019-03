Federer y Nadal se reunieron en Indian Wells para conversar sobre el futuro del tenis

El tenista suizo Roger Federer (4° en el ranking) reveló que ha aprovechado su presencia en Indian Wells para reunirse con el español Rafael Nadal (2°) y conversar sobre el futuro del tenis, en incertidumbre tras la salida de Chris Kermode, presidente de la ATP después de seis años al mando.

"Conversé con Rafa, a veces el viene casa, tomamos un café y hablamos sobre lo que está pasando", contó Federer a Tennis Channel, dejando en evidencia que existe gran preocupación sobre lo que está ocurriendo en la cúpula del organismo.

"Estamos en tiempos interesantes en donde necesitamos tener un plan claro y no estoy seguro cuál es el plan. Esa es la gran preocupación que tengo", comentó.

Nadal, quien apoyaba públicamente a Kermode, manifestó su decepción al no ser informado por la salida del timonel, por decisión del Consejo de Jugadores que preside Novak Djokovic.

"Me ha decepcionado mucho que nadie se dignara a llamarme para informarme de esto, de cuál es la verdadera razón por la que Chris no estará más con nosotros. Los jugadores que están en el Consejo nos representan a todos y para tomar una decisión como esta deben hablar con todos. Me encantaría pasar qué es lo que ha pasado y qué nos espera ahora", declaró el hispano.

La salida de Kermode ocurrió este fin de semana, debido a que los tenistas, que votaron en una reunión del Consejo a finales de 2018 en Shanghai, reclamaban que no había dinero suficiente para ellos, sobre todo para aquellos que no tienen las mejores posiciones en el ranking.

Djokovic, quien admitió no haber conversado ni con Federer y Nadal sobre el tema, agradeció al ex presidente, aunque remarcó que "muchos jugadores necesitábamos un cambio".