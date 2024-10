Jannik Sinner celebró por partida doble tras llegar a la final del Masters 1000 de Shanghai

El número uno del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner, avanzó este sábado a la final del Másters 1000 de Shanghái al imponerse por 6-4 y 7-5 al checo Tomas Machac (33°) en una hora y 42 minutos de partido y buscará su séptima corona de la temporada.

Sinner no estaba para sorpresas y jugó el partido con precisión, ya que el checo llegó a estas instancias del torneo tras dar el gran golpe del campeonato y eliminar al segundo clasificado del ranking ATP, el español Carlos Alcaraz, en un duelo eléctrico que se llevó finalmente por 7-6 (5) y 7-5.

Ahora Sinner espera rival para definir el ganador del certamen. La otra semifinal la animarán el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz.

La victoria de Sinner sobre Tomas Machac, además de instalarlo en la final del Masters 1000 de Shanghai, le permitió al italiano asegurarse terminar la temporada como el número uno del mundo.

El 10 de junio, Sinner se convirtió en el primer hombre o mujer de su país en alcanzar el primer puesto del ranking ATP desde que se introdujo esta clasificación en 1973. Desde entonces ha conservado la primera plaza y la mantendrá hasta que concluya la temporada.

A sus 23 años, es el decimonoveno jugador que logra acabar una temporada como número uno del mundo. De paso, es el cuarto jugador activo en conseguirlo, tras Novak Djokovic, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

🚨 HISTORY MADE! 🚨



🇮🇹 Jannik Sinner claims ATP Year-End No. 1 presented by PIF, becoming the first Italian to achieve this historic feat! 🏆#PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/1nKno7Gs0v