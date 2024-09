Jannik Sinner le respondió a Carlos Alcaraz por comentario sobre su doping positivo

Jannik Sinner, el gran talento del tenis italiano, se encuentra pasando un duro momento de su carrera, ya que se enfrenta a la acusación de dopaje que amenaza su futuro. A pesar de ganar títulos como el US Open y mantener una racha de 14 victorias, el escándalo hace que los ojos del mundo se posen sobre él.

El clostebol, una sustancia prohibida, apareció en su sistema, pero Sinner alegó que fue un accidente por un spray de su ex fisioterapeuta. Aunque inicialmente se le permitió jugar, la Agencia Mundial Antidopaje ha llevado su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, pidiendo hasta dos años de sanción.

Carlos Alcaraz, rival en el circuito, solidarizó con Sinner, si bien señaló que: "No es una buena señal para el tenis", también elogió al italiano por su capacidad para seguir rindiendo a un nivel excepcional bajo tanta presión: "Es impresionante cómo sigue jugando a pesar de todo lo que ocurre a su alrededor"

Carlos Alcaraz says he hopes Jannik Sinner will be able to put this difficult period in his career aside soon, ‘I hope that this thing, this term will be aside soon and he's able to stay focused on what he loves, and that is playing tennis, trying to keep going’



