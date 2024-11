Nueva GRAN POLÉMICA en el tenis por un caso de doping de una estrella mundial

Iga Swiatek atraviesa un momento complicado. La polaca, actualmente segunda en el ranking WTA, ha aceptado una suspensión de un mes tras un positivo por dopaje. Sin embargo, el origen de su sanción está relacionado con un medicamento contaminado, lo que ha generado reacciones entre los jugadores.

Swiatek ha sido suspendida por un mes después de dar positivo en un control antidoping. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este jueves que la jugadora aceptó la sanción tras detectar la sustancia prohibida Trimetazidina (TMZ) en una muestra tomada fuera de competición en agosto de 2024.

La ITIA explicó que el origen del positivo se debió a la contaminación de un medicamento regulado. Swiatek había estado consumiendo melatonina, un suplemento para combatir el jet lag, sin saber que estaba contaminado con la sustancia prohibida. La investigación incluyó entrevistas con la tenista y su entorno, así como análisis de dos laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Con 23 años, la ex número uno del mundo aceptó la suspensión, que comenzó en septiembre y la dejó fuera de la gira asiática de ese mes. La ITIA concluyó que el caso de Swiatek fue un desafortunado error relacionado con la contaminación de un producto no recetado. Aunque el positivo no fue intencional, la jugadora tuvo que enfrentar las consecuencias de esta situación.

