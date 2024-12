Reconocida tenista ucraniana generó duras críticas tras lucir armas de guerra, una vez finalizó la presente temporada en el circuito de la WTA.

A través de sus redes sociales, Elina Svitolina (30) exhibió armamento de alto calibre y ocasionó múltiples reacciones.

La tenista profesional de la WTA se encuentra ubicada actualmente en el casillero 23º del Ranking Mundial, y cuenta con 1.7 millones de seguidores solo en su cuenta personal de Instagram.

La esposa del francés Gaël Monfils está en el "ojo del huracán" debido a las imágenes publicadas en las que posa con un lanzacohetes, pero no solo eso sino que también expresó declaraciones en medio del conflicto bélico que tiene a Ucrania y Rusia en constantes ataques.

"Járkov es especial en mi corazón, fue un verdadero hogar cuando comencé a los 12 años. La ciudad que sigue brindando calidez y protección durante la gran guerra", declaró la tenista al unirse a la defensa.

Elina Svitolina visited Kharkiv today where she met up with members of the Khartiya Brigade 🪖🇺🇦



She expresses her thanks to all who serve and continue to defend Ukraine pic.twitter.com/8ct8NwV1Wv