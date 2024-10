El TAS recibe la apelación de la AMA por el doping positivo de Jannik Sinner

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha aceptado la apelación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra la decisión de no sancionar al tenista italiano Jannik Sinner, tras su positivo por clostebol en marzo. Este movimiento podría tener graves repercusiones para el actual número uno del mundo.

La AMA presentó su recurso el 26 de septiembre, buscando revocar la decisión del tribunal independiente de la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA), que había declarado a Sinner no culpable. Esto se refiere a un caso que surgió durante el torneo de Indian Wells.

CAS confirms that WADA’s appeal of the Jannik Sinner verdict is underway, and adds that “at this time, it is not possible to indicate a time frame for the issuance of the decision.” pic.twitter.com/SNyrftDbDy