Novak Djokovic sale en defensa de Jannik Sinner y critica el sistema antidopaje

Desde Shanghai, Novak Djokovic ha alzado la voz sobre el complicado sistema antidopaje que afecta a Jannik Sinner. En medio del Masters 1000 de Shanghai, el serbio lamenta las incoherencias del proceso y el impacto negativo en el tenis.

Djokovic señala que el sistema actual está lleno de fallos y que incluso quienes no siguen el deporte pueden notar las inconsistencias. "Tenemos un sistema que no funciona bien, incluso las personas que no siguen el tenis se están dando cuenta. Hay demasiadas incoherencias, demasiados organismos de gobierno involucrados".

El ex número uno también expresó su apoyo a Sinner, quien ha enfrentado un caso de dopaje que ha generado controversia. "Todo el caso a su alrededor no está ayudando en nada a nuestro deporte. Ha ganado todas las apelaciones que ha habido hasta ahora, debe ser realmente duro para él, su equipo y su familia"

Before today Jannik Sinner and Carlos Alcaraz had played 20 FINALS since April 2023.

Their record: 17 wins - 3 losses

The 3 losses were vs Novak Djokovic.



The Great Wall of Serbia 🇷🇸 pic.twitter.com/Fwrc1ZmJ0A — Bruno Fernange fan (@DeBrunoooo) October 2, 2024

Novak Djokovic destaca el gran nivel de Sinner pese al gran ruido que genera un posible castigo

El serbio desea que la situación se resuelva pronto, ya que considera que está afectando al deporte. "Espero que podamos volver al tenis. Es impresionante lo que Jannik está haciendo durante todo este proceso. Está jugando a un nivel altísimo, ganando un título de Grand Slam y la mayoría de los partidos que juega. Toda esta situación no es positiva para el tenis, espero que este caso se resuelva lo antes posible. Sea lo que sea que suceda, espero que se decida en el menor tiempo posible".