Jannik Sinner avanza en el US Open y no desea que le pase lo que sufrieron Novak Djokovic y Calos Alcaraz

El US Open ha dado dos grandes sorpresas con las eliminaciones de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, por lo mismo el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que ya se instaló en los octavos de final no desea sufrir una caída que lo deje fuera.

La principal raqueta del planeta comentó que cada partido demanda un alto nivel de concentración, porque de lo contrario se puede perder tal, cual fue el caso de Nole y Alcaraz: “este deporte es impredecible. Siempre que tu nivel desciende un poco, ya sea por algo mental, tenístico o físico, ello impacta en el resultado. Los dos rivales contra los que ellos perdieron jugaron un tenis increíble, y esto es lo que puede suceder".

El tenista italiano se impuso en la tercera ronda al Christopher O'Connell (87º del ranking de la Atp), que había dejado en el camino a Nicolás Jarry en primera ronda. La victoria de Sinner fue en rápida faena, por un marcador de 6-1; 6-2 y 6-2. Y en la siguiente ronda se medirá con el estadounidense Tommy Paul (14º) sobre quien tiene una ventaja de 2-1 en los anteriores enfrentamientos.

Botic van de Zandschulp (74º), que había eliminado a Carlos Alcaraz, fue eliminado al perder con el británico Jack Draper, quien obtuvo la victoria por parciales de 6-3; 6-4 y 6-2.

El que sigue avanzando es el monarca de la edición del 2022, el ruso Daniil Medvédev (5º) que le ganó en un partido de trámite cómodo al italiano Flavio Cobolli (31º) por 6-3; 6-4 y 6-3, en el cierre de la jornada sabatina, y se medirá en octavos de final con el portugués Nuno Borges (34º).

