¿Vuelco? Jannik Sinner arriesga DURÍSIMA SANCIÓN por su doping positivo

El escándalo de Jannik Sinner da un giro inesperado, ya que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apela la decisión que lo eximió de culpa tras un doping positivo. Con un futuro incierto, el número uno del mundo enfrenta la posibilidad de una sanción de hasta dos años.

En marzo de 2024, Sinner dio positivo por clostebol, una sustancia prohibida, tras usar un aerosol. La situación se resolvió en secreto, lo que generó malestar en el mundo del tenis, que considera injusto el trato hacia el jugador.

La AMA argumenta que la decisión de absolver a Sinner no se ajusta al Código Mundial Antidopaje y busca una revisión. Mientras tanto, Sinner continúa su carrera, disputando el Abierto de China y celebrando varios títulos, incluido el US Open.

La AMA no exige la anulación de sus resultados, excepto los que ya han sido cancelados. Su petición se centra en establecer un periodo de suspención de uno a dos años para el tenista.

El Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) ahora tiene la tarea de decidir si la ITIA actuó correctamente o si Sinner merece una sanción. El futuro del joven talento está en juego, y la tensión crece en el deporte.

