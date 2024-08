Ex fisioterapeuta de Sinner rompió el silencio tras el doping positivo del tenista

Un golpe difícil de asimilar fue el que recibió Jannik Sinner, número 1 del mundo, quien fue notificado de dar doping positivo en Indian Wells.

Esta situación ha generado un amplio debate en el mundo del tenis, incluso Novak Djokovic ha pedido estandarizar los procesos e igualdad de criterios.

Claramente alguien perdería la cabeza por en este escándalo y ese fue el fisioterapeuta de Sinner: Giacomo Naldi

Naldi abordó su despido tras el doping de Sinner

Usando su cuenta de Instagram, Giacomo Naldi se manifestó por primera vez luego de ser culpado de administrar una crema que contenía clostebol y quien fuera despedido por el número uno del mundo por esta situación.

“Estoy orgulloso de haber formado parte de este gran equipo, consciente de haber dado lo mejor de mí, de haber sido 100% profesional pero también de haber dado más, porque cuando pones el corazón es seguro que das más”, señaló Naldi.

“Me duele pensar que ya no soy parte de esto, es duro no estar en el palco contigo y animándote, pero tendré que acostumbrarme rápidamente. Gracias Vagno, Darren, Umbe, Cipo. Ha sido un hermoso viaje, una historia inolvidable”, cerró.

Recordemos que Jannik Sinner se defendió ante el ATP por su doping positivo señalando que Giacomo Naldi lo curó con un ungüento después de hacerse un corte y que esta crema tenía una sustancia prohibida.