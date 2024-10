Novak Djokovic superó a Taylor Fritz y buscará su título número 100 en Shanghai

El tenista serbio Novak Djokovic (4° de la ATP) se instaló en la gran final del Masters 1000 de Shanghai tras superar en semifinales este sábado al estadounidense Taylor Fritz (7°) por parciales de 6-4 y 7-6(6).

Con este resultado, el serbio no sólo extendió su superioridad ante el estadounidense (está en ventaja de 10-0) sino que además, agendó cita en la gran final del certamen que se disputa en China ante el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

