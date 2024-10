Novak Djokovic deja en el camino a Jakub Mensik y se mete en semifinales del Masters 1000 de Shanghai

Este viernes, Novak Djokovic en Shanghai, remontó para vencer a la joven perla checa de 19 años y número 65 del mundo, Jakub Mensik en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai, por parciales de 6-7 (4), 6-1 y 6-4 en 2 horas 19 minutos.

El serbio de 37 años, tras el retiro de Rafa Nadal, reafirma su deseo de seguir compitiendo. En Shanghai, derrotó a la joven promesa de República Checa Jakub Mensik, de solo 19 años, que nació el 1 de septiembre de 2005, cuando el ganador de 24 Grand Slams ya era top 100 en un partido de gran intensidad.

El serbio comenzó titubeante, perdiendo el primer set por 6-7 en el tie break. Mensik mostró un tenis inteligente, complicando la vida a Djokovic con su potente saque y golpes bien colocados.

Sin embargo, en el segundo set, el panorama cambió. Djokovic mejoró su juego, aprovechando los errores del checo y logrando breaks cruciales que lo llevaron a dominar el encuentro.

A pesar de algunas molestias físicas, Djokovic demostró su experiencia y habilidad, cerrando el partido con un contundente ace. Su próximo reto será enfrentar a Taylor Fritz en semifinales.

Con esta victoria, Djokovic se convierte en el semifinalista más veterano en la historia de los Masters 1000, dejando claro que su pasión y calidad en el tenis sigue intacta.

Novak Djokovic, so often described as robotic and a mental giant, getting slightly emotional over his greatest rivals retiring is genuinely quite a beautiful watch. ❤️ pic.twitter.com/K8QuVcCQJB