¡Histórico! Roger Federer se coronó en Dubai y alzó su título número 100 en torneos ATP

El suizo Roger Federer escribió un nuevo capítulo en su exitosa historia en el tenis mundial, al coronarse campeón del Abierto de Dubai, tras vencer al griego Stefanos Tsitsipas, y alzar su título número 100 en torneos ATP.

El helvético, a diferencia de la caída que sufrió ante el ateniense en el Abierto de Australia, se mostró muy sólido en su juego e intentó cerrar rápido el trámite del partido, para evitar una remontada de su rival.

Por eso, Federer de entrada golpeó a su rival y le quebró el servicio, tomando ventaja suficiente para quedarse con el primer parcial, en 37 minutos de juego.

En la segunda manga, el helénico recuperó confianza y jugó de igual a igual con el suizo, tratando de estirar a un tercer set el partido.

No obstante, cuando iban 4-4, Federer volvió a conseguir un quiebre, quedando con el marcador y el servicio a su disposición para cerrar el partido y ganar el campeonato.

El último game fue sin resistencia para Roger, quien alzó los brazos para celebrar una nueva hazaña en su carrera profesional.

Federer, con esta corona, la octava que conquista en Dubai, se convirtió en el segundo tenista en conseguir un centenar de títulos. El primero fue el estadounidense Jimmy Connors, quien aún está, con sus 109 trofeos, en la cima como el jugador más ganador en el circuito ATP.

