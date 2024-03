Horacio de la Peña: Garin en el Chile Open no estaba mentalmente en condiciones

Horacio de la Peña, extenista, capitán de Chile en Copa Davis y actual entrenador, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre las próximas competencias en tierra nacional, además de lo que fue el Abierto de Chile y su opinión sobre el tenis criollo y sudamericano.

El "Pulga" repasó la preparación del venidero Challenger de Santiago, que arranca el lunes 11 de marzo y señaló que "estamos muy felices porque tenemos un cuadro buenísimo, lleno de grandes estrellas. Le estamos dando la chance al tenis chileno para que siga progresando".

"Este año por primera vez en, creo, unos 60 años Chile tiene cuatro tenistas en el Top 100 y los cuatro se formaron en la Legión Sudamericana. Pasó lo mismo en Argentina. Estamos más que orgullosos, estamos haciendo un gran trabajo. Estamos demostrándole al mundo que Sudamérica lo único que necesita son oportunidades", sumó.

El momento del tenis chileno

Además, aprovechó de analizar lo que fue el desempeño nacional en el Chile Open: "En la final tuvo una gran chance Ale Tabilo. Jugó muy bien Báez, pero Tabilo pudo al menos haber llegado 5-5 en el tercer set. Ahí con todo el público, estuvo todo muy muy cerca".

"Lo de Garin, no estaba mentalmente en condiciones para jugar. El primer inconveniente que tuvo es que la cabeza se le escapó y no logró nunca enfocarse, más allá de que no está jugando mal. No lo vi enfocado en el torneo. Tomás Barrios le ganó muy bien y en segunda ronda no pudo, se fue fácil", repasó a partir de lo visto en cancha.

En opinión de De la Peña, "lo que yo haría es empezar en circuitos más chicos, no cargarme de presión al jugar torneos grandes y esperar que pasen cosas increíbles en dos torneos. Creo que tendría que empezar un poquito más suave, pero cada uno conoce su paño y sabe lo que tiene que hacer".

"Yo no estoy muy cerca de su entorno. Sé que no está pasando un buen momento, pero no sé si es psicológico, tenístico, si anda medio lesionado. Sé que no se siente al cien por cien, y para volver al circuito tiene que estar al cien", añadió.

"En general, los chicos (Tabilo y Barrios) ganaron el dobles, perdió la final Matías Soto con (Orlando) Luz. La actuación de los chilenos fue más que positiva", complementó.

"El tenis chileno, y en particular el tenis de Ale Tabilo, tiene para seguir creciendo. Si me preguntan a mi, creo que a fin de año va a haber una pelea importante entre Jarry y Tabilo para ver quién es el número uno de Chile. Ojalá Cristián Garin vuelva a encontrar su tenis y pueda pelearles también. Los tres tienen talento para estar bien metidos en el ránking mundial", analizó el otrora capitán de Copa Davis nacional.

"El top del ránking sudamericano está entre Báez, Cerúndolo y Jarry. Se va a meter en la pelea Tabilo, Navone y Darderi van a empezar a pelear por ahí. Va a estar muy divertido ver quién es el mejor sudamericano a fin de año.

Jarry está jugando bien, está mejorando. Jarry no alcanzó el nivel que tenía el año pasado, pero está cada vez mejor. Se adapta muy bien a las canchas

La ruta de los Challengers, el calendario y torneos

De la Peña recalcó la gran competencia que se vivirá con el Challenger de Santiago, que se extenderá hasta el 17 de marzo en el Club Manquehue, con grandes nombres como Mariano Navone, Hugo Dellien, Ignacio Buse, entre otros.

"Tenemos jugadores importantísimos como Joao Fonseca, que no sé cuanto tiempo más vamos a tenerlo cerca. Seguimos el 22 de abril en Concepción.

Además, Horacio confirmó que continuará la realización del torneo en Antofagasta tras su primera edición en 2023. "La semana del 30 de septiembre vamos a repetir el Challenger 100. En la semana del 25 de noviembre vamos a hacer otro Challenger 100 en Temuco. Así que estamos a full.

Por otro lado, De la Peña abordó la idea de algunos sobre instaurar un Masters 1.000 sudamericano, o bien extender la gira con un nuevo certamen, a la que le dio un rotundo "no. Lo mejor que podemos hacer es tener dos 250 y terminar con un 500, y tener una buena base de Challengers alrededor".

"No veo espacio para más que eso. Alargar una gira o ponerla muy tupida, no lo veo muy bien. Tres torneos es un buen número. Vino Ruud, Alcaraz, Norrie. Hay que hacer torneos buenos, nada más", dijo.

También tuvo palabras sobre el sueño del Chile Open de ser un 500: "El torneo como ambiente tiene para crecer, pero la altura a casi 1.000 metros de altura y no a muchos jugadores les gusta, es muy rápido. Eso no atrae mucho a los grandes jugadores. Si se hiciera al nivel del mar como en Viña o Concepción tendría más posibilidades de recibir grandes jugadores".

Pese a lo anterior, De la Peña entiende la determinación de jugar en San Carlos de Apoquindo y apuntó a la esperanza de un buen 2024 para los chilenos. "La mejor manera es que los chicos juegen en el circuito. Les da mucha confianza, muchos puntos. Pueden lograr llegar con mucha confianza a los torneos y a la Copa Davis", expresó.