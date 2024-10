Hugo Humbert da una sorpresa gigante en el Masters 1000 de París en un partidazo ante Alcaraz

El partido de octavos de final del Masters 1000 de París emergía en el papel como un duelo digno de ver para los espectadores, ya que a Carlos Alcaraz (2º de la ATP) le haría frente el tenista local Hugo Humbert (18º), por lo que el ambiente tendría un sabor especial, casi como de Copa Davis. Y los tenistas no decepcionaron.

Para complacencia de la afición anfitriona, Humbert jugó un gran primer set, que logró sobrepasar al tenista sensación del circuito por un parcial arrollador: 6-1 en apenas 26 minutos. Y una muestra del alto nivel que logró se tradujo en el 92 por ciento de puntos ganados con su primer servicio.

Alcaraz no quiso irse rápido de la cancha, levantó su juego y el del tenista galo aflojó un poco en el court central de París-Bercy. Se quedó con el segundo parcial por 6-3, y obligó a un capítulo final en una historia que se presentó todavía más atractiva, y sobrepasó con creces los diagnósticos iniciales.

La tercera manga tuvo a Hugo Humbert al extremo, incomodando a Alcaraz. Y el hispano desplegando su gran juego. Los puntos se sucedieron para cada uno, y se llega a esa sensación de lamentar que uno de los dos tendría que quedar en el camino. El undécimo juego fue una muestra de ello, con raqueteos de un nivel sublime.

Humbert incrementó su nivel, eso descolocó a Alcaraz que comenzó a ir a la red, y eso se tradujo en un par de errores que dejaron el marcador 15-40 den el duodécimo game. Dos puntos de match para el local. El hispano salvó el primero, pero en segundo ya no pudo. Dos horas 16 para el 6-1; 3-6 y 7-5. Brazos al cielo para el francés. Ovación de pie de la concurrencia. Más que merecida, logró un triunfazo sobre el principal favorito del torneo.

