Jannik Sinner y Hubert Hurkacz definirán al campeón en Halle

El polaco Hubert Hurkacz (9° de la ATP) se convirtió en el primer finalista del torneo de tenis de la urbe alemana de Halle, tras vencer por 7-6 (7/2) y 6-4 al local Alexander Zverev (4°).

Quinto cabeza de serie del torneo, Hurkacz abrumó a su adversario con su servicio en el Gerry Weber Stadion, al lograr 17 puntos por directo (aces), además de ganar el 81 por ciento de los puntos disputados con su primer saque.

Esta fue la primera victoria del polaco sobre Zverev, segundo favorito al título, en los cuatros partidos disputados entre ambos.

En el duelo por el trono de Halle, Hurkacz chocará contra el italiano Jannik Sinner, primera raqueta del torneo, quien venció al chino Zhang Zhizhen (42°) por 6-4/7-6(3) tras una hora y 40 minutos de juego.

