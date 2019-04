John Isner: Jugué lesionado, pero de cualquier manera Federer me hubiese ganado

El estadounidense John Isner (10° de la ATP), que este domingo perdió por 6-1 y 6-4 ante el suizo Roger Federer (4°) en la final del Masters 1.000 de Miami, reveló que jugó lesionado, aunque admitió de en cualquier circunstancia hubiera perdido.

"En algún momento del primer set comencé a sentir algo de dolor en la parte superior de mi pie (derecho), y no desapareció", explicó Isner quien describió la sensación como "terrible".

Isner, de 33 años, perdió por sexta vez ante Federer, con el que ha jugado ocho veces.

"Me enfrentaba al mejor jugador de la historia, en este increíble ambiente del Hard Rock Staium, pero con la frustración de mi pie, que no me dejaba rendir al máximo", valoró Isner, que hasta la final no había perdido ningún set y su saque demoledor le permitió ganar nueve en el 'tie-break'.

Isner, que buscaba ganar su segundo Masters 1000 y completar así el decimoquinto torneo en el circuito de la ATP, admitió que "de cualquier manera hubiese perdido el partido".

Afirmó que el de Basilea es el que mejor descifra y contrarresta su saque.

Isner precisó que las molestias comenzaron a partir de quinto juego del primer set, cuando Federer mejor estaba jugando.

"En los primeros cinco juegos, estaba bien. Nada me molestaba, pero Roger había pasado sobre mí con su tenis", dijo