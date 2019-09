Roger Federer puso suspenso en la Laver Cup tras derribar a John Isner

El suizo Roger Federer (3° del ránking ATP) puso suspenso en la última jornada de la Laver Cup tras derrotar en dos sets al estadounidense John Isner (20°), resultado que acortó la diferencia para el equipo europeo ante el Resto del Mundo.

En un duelo donde no pasó mayores complicaciones, el helvético se adjudicó la victoria luego de una hora y 26 minutos, por parciales de 6-4 y 7-6 (3).

Imponiendo sus condiciones desde el inicio del encuentro, Federer supo atacar los puntos frágiles de su rival, concretando cinco aces y un quiebre que le permitieron abrir el marcador a su favor.

Durante el segundo parcial Isner se plantó de manera firme ante el contrincante, equiparando a ratos la cuenta con una buena defensa en el fondo que le permitió llegar hasta el tie break.

En aquella instancia fue el número tres del mundo quien volvió a arrasar con un certero juego, llegando finalmente a quedarse con el triunfo.

Gracias a la victoria de Federer los del viejo continente quedaron 10-11 abajo en el marcador, por lo que todo se definirá en el duelo entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Milos Raonic.

- Así festejó Federer tras vencer a John Isner:

THIS is what it means to @rogerfederer 🙌



The @LaverCup is still alive for #TeamEurope. pic.twitter.com/kTVMB9cymG