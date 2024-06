Steffanos Tsitsipas tuvo un durísimo examen para avanzar de ronda en el ATP de Halle

Stefanos Tsitsipas (11° del ranking de la ATP) cumplió con su condición de sexto favorito y venció al alemán Henri Squier (181°), un jugador de menor envergadura en el circuito y que recibió una invitación por ser local al ATP 500 de Halle, pero que le dio dura batalla al griego.

Tsitsipas, que nunca se había cruzado con Squier, ganó por 7-6 (7) y 7-6 (2) en una hora y media. En un partido que no tuvo quiebres y que las diferencias se marcaron en puntos claves dentro de los dos tie break.

Con el título del torneo de Mallorca en 2022, único título sobre césped, el oriundo de Atenas espera en la siguiente ronda al ganador del partido entre el italiano Luciano Daderi y el alemán Jan Lennard Struff.

Stef survives the Squire 🙌@steftsitsipas battles through a resilient Henri Squire 7-6 7-6 to move on at the #TerraWortmannOpen pic.twitter.com/SdG3VAcAc8