Aryna Sabalenka por fin alcanzó la corona del US Open

Aryna Sabalenka era la gran favorita para quedarse con el US Open 2024 en esta final contra la estadounidense Jessica Pegula, partiendo por el ranking, ya que la bielorrusa es la segunda del planeta, mientras la norteamericana está situada en el sexto casillero, y su tenis se ha visto más consistente.

Había otro factor con el cual Sabalenka se nutría para salir campeona, ya que en la temporada 2023 perdió en la final ante la tenista local Coco Gauff, con quien cayó en tres sets, luego de haber ganado el primero, por lo que tenía ese ánimo de revancha.

Sabalenka por fin logra adueñarse del US Open

El partido se presentó con muchos cambios en el marcador. Pegula rompió en el tercer game, y Sabalenka se lo devolvió en el cuarto, y nuevamente en el sexto. Sacó ventajas e incluso dejó el tanteador favorable por 5-2. Pero la anfitriona no quiso que la historia fuera de rápido desenlace. Mejoró su nivel y emparejó a cinco. Allí vino la mayor consistencia de la dos del planeta que logró el rompimiento y se quedó con el primer set por 7-5.

El segundo capítulo dio un quiebre temprano para la bielorrusa que se colocó con facilidad 3-0. Aunque Pegula en el quinto juego también rompió y alcanzó luego el empate a tres. La tenista local tomó confianza y nuevamente le arrebató el servicio a Sabalenka, y pasó arriba en el marcador, que llegó a tenerlo favorable por 5-3. Al borde de ir a una definición en el tercer set. Lo que no quiso la bielorrusa, porque ajustó golpes y no volvió a cometer grandes errores, lo que desconcertó a Pegula que perdió cuatro juegos en línea, y vio cómo su rival se arrodillaba, luego del doble 7-5, y una hora y 53 minutos, para festejar al fin la corona del US Open.