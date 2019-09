Bianca Andreescu: Quizá pueda llegar a ser incluso mejor que Serena Williams

La canadiense ganó el US Open ante la estadounidense.

La tenista canadiense Bianca Andreescu (15ª de la WTA), que este sábado ganó el Abierto de EE.UU ante Serena Williams (8ª), aseguró que quizá pueda en algún momento llegar a ser mejor que la estadounidense, una de las figuras más destacadas de la historia del deporte.

"De verdad aspiro a ser como ella. Y quien sabe, quizá pueda llegar a ser incluso mejor", dijo en una rueda de prensa Andreescu sobre Williams, que casi le dobla la edad.

"Estoy segura de que no soy la única persona que la admira. Es una inspiración para mucha, mucha gente, no solo atletas", afirmó la joven tenista, la primera canadiense en llevarse el US Open sobre su contrincante de este sábado, a quien describió como una "verdadera campeona".

Reveló además la ganadora del último Grand Slam del año que Williams se le acercó en los vestuarios y le dijo "cosas muy bonitas", que afirmó valorará "por mucho, mucho tiempo".

El secreto de su victoria ante una veterana de las pistas, señaló Andreescu, fue tratar de permanecer "todo lo serena posible".