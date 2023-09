La reacción viral de Leonardo DiCaprio durante la final masculina del US Open

La estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio estuvo presente como espectador en la intensa final del US Open disputada entre el serbio Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev, disputada el domingo en el "Arthur Ashe" Stadium de Flushing Meadows.

El intérprete se hizo viral por sus reacciones durante el encuentro que coronó como ganador al balcánico, tras una lucha de tres parciales.

Revisa su reacción:

This match gets a simple 'wow' from Leonardo DiCaprio. pic.twitter.com/SwSZ70FUGV