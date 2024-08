Daniel Evans venció a Karen Khachanov en el partido más largo en la historia del US Open

En un histórico partido, Daniel Evans se llevó el triunfo en el partido más largo de la historia del US Open, superando a Karen Khachanov en una maratón de cinco horas y 35 minutos que dejó al público sin aliento.

Evans venció a Khachanov en el partido más largo del US Open, con un marcador final de 6-7(8), 7-6(2), 7-6(4), 4-6, 6-4 tras 5 horas y 35 minutos de juego intenso en la cancha 6.

Evans, con una espectacular remontada tras estar 4-0 abajo en el set decisivo, se llevó la victoria, superando el récord de duración del torneo establecido en 1992, en la semifinal entre Stefan Edberg y Michael Chang que duró 5 horas y 26 minutos.

Esta victoria es un gran impulso para Evans, quien ha tenido un año difícil, pero que ahora podría comenzar a recuperar su nivel después de una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París.

Para Khachanov, esta derrota es un duro golpe, especialmente porque había perdido anteriormente contra Evans en todos sus encuentros previos, acumulando cinco derrotas en total ante el británico.

Con la victoria, Evans avanzará a la segunda ronda, donde enfrentará al argentino Mariano Navone, quien derrotó al alemán Daniel Altmaier. Evans tendrá un día de descanso para recuperarse del agotador partido.

A pesar de sus 79 tiros ganadores, Khachanov no pudo superar a Evans, quien ganó 201 puntos frente a los 191 de su rival. Cada set duró más de una hora, con el tercer set siendo el más largo con 72 minutos.

